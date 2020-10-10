Ermeni ordusu Ermeni askerine adanmış yeni video. Yurt dışından Ermeni yıldızlar tarafından seslendirildi (video)

Azerbaycan’ın Artsakh’a iki hafta boyunca ilan ettiği savaş tüm Ermenileri birleştirdi.

Bu günlerde Ermenistan’da ve diğer ülkelerde yaşayan Ermeni yıldızlar, kültürel figürler ve diğer ünlüler faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Tüm Ermenileri Ermeni Ordusu çevresinde birleştirmeyi amaçlayan besteci, yapımcı Ara Gevorgyan’ın enstrümantasyonunu yaptığı yeni bir video yayınlandı ve ordumuzun yanında olduğumuzu gösteriyor.

Videoda Ermenistan’da ve yurt dışında yaşayan Ermeni yıldızları, korolar ve dans toplulukları filme alındı.

Bunlar arasında şarkıcılar Sona Şahgeldyan, Hamlet Gevorgyan, Arsen Grigoryan (Mro), Hasmik Harutyunyan, Masha Mnjoyan, Gurgen Baveyan, Sona Sargsyan, Vahan Harutyunyan ve diğerleri var.

Sözlerin ve müziğin yazarı da Ara Gevorgyan’dır.

Ermeni Kamu Radyosu