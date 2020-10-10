Düşman, ateşkesi görmezden geliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Düşman, ateşkesi görmezden gelerek “Karakhambeyli” denilen bölgeye saldırı başlattı.

Azerbaycan birlikleri 10 Ekim saat 12.00’de, insani amaçla ilan edilen ateşkesi görmezden gelerek, 12.05’te “Karakhambeyli” adlı alana saldırdı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan’ın yazdığına göre, Artsakh Savunma Ordusu birimleri, düşmanın saldırısını durdurmak için uygun önlemleri almaktadır.

Takviye edilmiş Savunma Ordusu birimleri güneydeki düşmanın saldırılarını durdurmaktadır.

Aynı zamanda Azerbaycan silahlı kuvvetleri Hadrut şehrini ateş altında tutmaktadır.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın, Ermenistan tarafının Tatar ve Ağdam bölgelerine ateş açtığı açıklaması da bir başka yalandır.

Ermenistan Kamu Radyosu