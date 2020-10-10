Dağlık Karabağ’da kültürel soykırım

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Ermenistan 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ’da sadece sivilleri değil, kültür ve tarih mirasını da soykırıma uğrattı. Karabağ’da 67 camiden sadece 1 tanesi ayakta. Camilerin bir kısmı domuz ahırına çevrilmiş. 144 mescit, 192 türbe/ziyaret ile yüzlerce abide eser yerle bir edildi. Mezarlıklar da iş makinalarıyla düzlendi.



Ermenistan 30 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da sadece sivilleri değil, kültür ve tarih mirasını da soykırıma uğrattı. Karabağ’da cami, kilise ve türbelerin de içinde olduğu 900’ü aşkın tarihi/dini eserin neredeyse tamamı yakılıp yıkılarak harabeye çevrildi. Resmi kayıtlarına göre işgalden önce Karabağ’da bulunan 67 camiden sadece 1 tanesi ayakta. O cami de İranlılara ait gösterilerek yıkılmamış.

CAMİLER AHIR OLDU

Camilerin bir kısmı da domuz ahırına çevrilmiş. 144 mescit, 192 türbe/ziyaret ile yüzlerce abide eser yerle bir edildi. Mezarlıklar da iş makineleriyle düzlendi. Sadece Müslümanlar değil Hristiyanlar da Ermeni vandallığından nasibini aldı. Diğer mezheplerin kiliseleri de tahrip edildi. Azerbaycan Dini Kuruluşlarla Çalışma Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, Ermenilerin kültürel soykırımını Yeni Şafak’a anlattı. İşgal altındaki bölgelerde Müslüman kimliğine ait anıt ve kültürel eserlerin tahrip edildiğine işaret eden Kurbanlı satır başları işe şunları söyledi:

HEPSİNİ RESTORE EDECEĞİZ

“Camiler domuz, inek ve koyun ahırlarına dönüştürüldü. Batı ülkelerinden gelen foto muhabirleri bunları fotoğrafladı, bizler de temin ettik. Ermenilerin sebep olduğu kültür kıyımını 6 ayrı dilde kitaplara bastırarak dünyaya duyurduk. Ermeni Vandalizm’i bugün de devam ediyor. Yine toplarını sivillere, tarihi/dini abidevi eserlerimize çevirdiler. Bugün sivillere yönelik Gence şehrine yapılan saldırılarda dini abideler de hedef alındı. Harp zamanı tarihi dini mabetlere, camilere, kiliselere ve sinagoglara dokunulmaz. Ermeniler buna bakmıyor ve vahşiliklerini açık şekilde gösteriyorlar. Topraklarımız özgürleştikten sonra Ermeniler tarafından harap edilen tüm eserleri restore edeceğiz. İnsanlarımızın burada serbest şekilde, kendi ibadetlerini yapabilmelerini temin edeceğiz.

Ermenilerin “Azerbaycan ordusu kilisemizi yıktı” iddiası kesinlikle yalan. Bugün Azerbaycan’da birçok milletle bir arada yaşıyoruz. Bugün ülke genelinde 70 sinegog var. Bunlar bir yana Bakü’nün merkezinde Ermeni Kilisesi yer alıyor. İnsanlar ibadetlerini özgürce yapabiliyor. Biz Türk’üz, Türkler hiçbir zaman insanların dini inançlarının olduğu yerlere dokunmadı. Ermeniler dünya Hristiyanlarına, “Azerbaycanlılar bizi yaktı, bizim dinimize kilisemize dokundu” diyerek, onları Azerbaycan aleyhine kışkırtma amacı taşıyor.

KİLİSELERİ DE YIKTILAR

Kafkaslarda kurulan Albanya devleti vardı. Bu devleti esas idare eden Azerbaycan Türkleriydi. İslamiyet’in yayılmasına kadar Hristiyanlık dinini benimseyen bu ülkede çok sayıda eser vardı. 1836’da Rus Çarı’nın fermanıyla Kafkas Albanyası’nın dini merkezleri lağvedildi. Bu karardan sonra tüm kiliseler Ermenilere verildi. Kafkas Albanyasından kalan kiliseleri Ermeni kilisesine çevirerek Gregoryenleştirdi. Ermeniler bu topraklardaki Protestan ve Katolik kiliselerini de yakıp yıktı.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3022384-daglik-karabagda-kulturel-soykirim/?detay=2