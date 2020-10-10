Dağlık Karabağ nelerden vazgeçmeye hazır ? – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan’ın asla müzakere etmek istemediğini vurguladı. En son 2014 yılında Bakü olası bir barış anlaşması imzalamayı reddetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İtalyan La Republica yayınına röportaj verdi.

Gazetecinin, Dağlık Karabağ’ın nelerden vazgeçmeye hazır olduğu sorusuna Başbakan yanıt verdi.

“Dağlık Karabağ her zaman uzlaşmaya hazır olduğunu söyledi, ancak Azerbaycan hiçbir zaman pazarlık yapmak istemedi.

En son 2014 yılında Bakü, Dağlık Karabağ Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkını tanımak anlamına geleceği için olası bir barış anlaşmasını imzalamayı reddetti.

“Bakü, savaş öncesi 1991 statükosuna dönmek istiyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu