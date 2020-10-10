Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi

Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova’daki görüşmesi sonrası Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edildiği açıklandı. Açıklama, görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi.

Azerbaycan ile Ermenistan’ın anlaşmaya vardığı ateşkes, Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olacak.

Lavrov, ‘esirlerin ve cenazelerinin takas edilmesi için ateşkes ilan edildiğini’ ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın görüşmelere başlayacağını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Moskova’daki görüşmesi yaklaşık 10 saat sürdü.

Moskova’da gerçekleştirilen görüşme sonrası Lavrov ‘ateşkes’ açıklamasını yerel saatle sabah 03.00’da yaptı.

Lavrov, iki ülkenin çözüm için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başlayan çatışmalarda 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmeye zorlandı.

Görüşme öncesi ‘son şans’ açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme öncesi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ermenistan’a Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmek için “son bir şans” verdiklerini söylemişti.

Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, “Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan’a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı” diye konuştu.

Ateşkes açıklamasını görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha önce de, Ermenistan askerleri çekilmediği sürece çatışmalara son verilmeyeceğini, ordularının Karabağ’ın tümünü ele geçirinceye dek operasyonlara devam edeceğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990’ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ilan edildi. Ancak bu ülkeyi Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Dağlık Karabağ’a çözüm bulunması için arabuluculuk faaliyetleri yürütmek üzere 1992’de kurduğu Minsk Grubu’nun eş başkanlığını ABD, Rusya ve Fransa yürütüyor.

Ana Foto: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (ortada) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan (sağda)

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54489408