“Dağ fare doğurdu” – Ermenistan Kamu Radyosu

“Dağ fare doğurdu”.

Aliyev, küçük Ermenistan’dan küçük düşürücü bir yenilgiye uğrayan bir lider olarak tarihe geçecek.” Aleksander Lapşin

Rusya ve İsrail vatandaşı, tanınmış bloger Aleksander Lapşin, Dağlık Karabağ’daki gelişmelere atıfta bulunduğu bir gönderi paylaştı Facebook sayfasında.

“Tahmin ettiğim gibi, defalarca yazdım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes, savaşın 13. gününde imzalandı.

Dağlık Karabağ’ın “kurtuluşu” ve Azerbaycan’ın “toprak bütünlüğünün” yeniden tesis edilmesi için iki hafta süren savaşın neticesi, bana birer-birer İsrail ile Arap devletleri arasındaki 1973 Kıyamet Savaşı’nın sonrasını hatırlattı.

Kısacası, tam bir başarısızlık”,- diye yazmaktadır Lapşin.

Ona göre, hiçbir yerleşim yerini geri alamayan, yaklaşık 5.000 kayıp veren, tüm askeri teçhizatının ve uçaklarının% 70’ini kaybeden, 1.000’e yakın yaralı askerini savaş alanına bırakan Azerbaycan’ın, birkaç milyarlık bütçesi olan “muzaffer” ordusu, Türkiye ile Suriye’den getirilen İslamcıların yardımıyla küçük düşürülmüş olarak ateşkesi kabul etti.

Lakin tüm bunların, yüce ve muzaffer İlham Aliyev’in “Karabağ bizimdir” demesini engellemeyeceğini düşünüyorum, insanlar da onu sanki kendilerinin kurtarıcısı gibi sevinçle alkışlayacaklardır.

Elbette iç güçler hareket edip, uzun süredir yapmayı planladıkları şeyi yapmaz, yani yönetici eliti uzaklaştırmazlarsa.

Ancak mağlup ve zayıflamış Aliyev, iç dinleyicisine ne söylerse söylesin, Bakü için elverişli olmayan anlaşmaları Azerbaycan’a empoze etmek için uygun bir araçtır.

Çünkü pozisyonunun güçlü olmadığını biliyor,-” diye yazmaktadır Lapşin.

Ona göre, Mısır ile İsrail arasındaki savaş ile yine paralellikler kurarsak, savaşı kaybeden Devlet Başkanı Enver Sedat, toplum için her şey yolundaymış gibi davranıyordu, ancak ABD tarafından baskı altına alındı, aceleyle İsrail’i tanıdı ve onunla barış antlaşması imzaladı.

Bloger, “Sonuç olarak Aliyev, Suriye’den gelen Türk militanların desteğine rağmen küçük Ermenistan’la bir savaşta aşağılayıcı bir yenilgiye uğrayan bir lider olarak tarihe geçecek” diye yazmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu