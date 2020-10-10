‘Bir Azeri bir Ermeni gazeteci konuşuyor: Ateşkesin kötüsü olmaz, insanlık adına barışı savunmak lazım’ – Arzu Geybulla /Alin Ozinian

Dağlık Karabağ, Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Sovyetler Birliği döneminden kalma; 4 bin 400 kilometrekarelik bir sorun alanı. 1987-2016 yılları arasında birçok çatışma yaşandı ve bu çatışmalarda her iki taraftan yüzlerce asker ve sivil yaşamını yitirdi. En son 27 Eylül 2020 tarihinde iki devlet arasında tekrar çatışmalar başladı.

Karabağ Sorununu barışçıl yollarla çözümü için kurulan MİNSK eş başkanlarından Rusya devreye girdi. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın dış işleri bakanları Moskova’da yaklaşık 11 saat süren bir görüşme yaptı ve Karabağ’da ateşkes ilan edildi.

10 Ekim Saat 12:00 sonrası yürürlüğe giren ateşkesi sıcağı sıcağına Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar, Azeri Gazeteci Arzu Geybulla ve Ermeni gazeteci Alin Ozinian ile konuştu.

“Televizyonlarda veya sosyal medyada savaşın her boyutu tartışıldı ama çok az kişi bu işin insani boyutunu, can kayıplarını barışın önemine müzakere kültürünün önemine ve onunla çözümün olmasına vurgu yaptı. O yüzden ben barışı konuşmak istiyorum. Ateşkesin vurgusunu yapmak insanlığa önem veren herkesin boynunun borcu” diyen Baydar, konukları Geybulla ve Ozinian’a, “Kafkasya’yı kana bulayan bu çatışmalara son veren ateşkes açıklaması geldi. Nasıl karşıladınız bu kararı? Kalıcı olur mu? Neler hissediyorsunuz?” sorularını yöneltti.

Arzu Geybulla

Bu ateşkes savaşın tamamen durduğu anlamına gelmiyor. İnsani bir ateşkes. Cesetlerin ve savaş tutsaklarının geri verilmesini de kapsıyor. Lavrov’un açıklamasına dönersek 4 farklı detay var:

Beni en çok şaşırtan MİNSK gruplarıyla devam etme kararı oldu. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev MİNSK’e çok tepkiliydi. “Bizi 30 yıl daha bekletmelerine izin vermeyeceğiz” diyordu.

Detayları henüz bilmiyoruz. Kendi açıklamalarına göre de konuşmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Ama tabiki ben ateşkesin ilan edilmesini dört gözle bekliyordum”

Alin Ozinian

4 maddelik bir açıklama yapıldı. Ben tek tek bunları ele almak istiyorum;

1- 10 Ekim 12:00’da ateşkesin başlaması

2- Detayların sonra söylenecek olması.

Buradan iki soru çıkıyor. Acaba gerçekten detaylar belli değil mi yoksa kamuoyu bu detayları duymaya hazır değil mi? Bana göre bazı konularda prensipte anlaştıklarını düşünüyorum.

3- Minsk üçlüsünün ABD-Fransa ve Rusya’nın bu işi götüreceği.

Aslında bu da bildiğimiz bir şey. Bunun böyle olacağını tekrar hatırlattılar. Müdahil olan taraflara siz müdahil olmayın biz bu işi bildiğimiz gibi çözeceğiz. Dendi.

4- Müzakere formatı aynı şekilde ilerleyecektir.

Bu maddede de üçüncü maddenin altının tekrar çizilmesi demek oluyor. Bu maddeleri politik olarak yorumlamak da mümkün ama şunu söylemek gerekiyor.

Savaşın iyisi olmayacağı gibi ateşkesinde kötüsü olmaz.

Arzu Geybulla:

Suriye’den getirilen ve Azerbaycan’ın inkar ettiği bu cihatçılar. Azerbaycan’ın imajına çok büyük bir darbe vurdu. Çünkü, Azerbaycan biraz haklıydı. Böyle bir durumdayken neden böyle bir şeye evet dersin sorusu soruldu. Bu eleştiriye bende katılıyorum. Madem böyle güçlü bir ordumuz ve sistemimiz var neden böyle bir ihtiyaç duyuldu?

Alin Ozinian

Türkiye savaşa yine dahil olabilirdi. Yani savaş çığırtkanlığı yapmayabilir barışı tahsis etmek için taraf olabilirdi. Cihatçı olmayan bir bölgeye cihatçı transfer edildi. Binlerce cihatçının bölgeye gelmesi Rusya dahil olmak üzere hiç kimsenin hoşuna gitmedi. Ve zaten kırmızı çizgi orada aşıldı. Ben cihatçı sorunuyla Karabağ sorununu ayrı bir sorun olarak görüyorum. Türkiye’nin bu bölgeye cihatçı sokması ayrıca çözülecek ve Türkiye başına bela aldı.

https://ahval.me/tr/daglik-karabag/bir-azeri-bir-ermeni-gazeteci-konusuyor-ateskesin-kotusu-olmaz-insanlik-adina-barisi?amp&__twitter_impression=true