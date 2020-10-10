Azerbaycan yeniden döneklik yaptı – Ermenistan Kamu Radyosu

Dönek Azerbaycan’ı, ancak Artsakh’ın tanınması durduracaktır.

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın insani ateşkesi ihlal ettiğine dair bir açıklama yaptı.

“Azerbaycan’ın, kayıpların ve esirlerin takası için Rusya Federasyonu aracılığıyla varılan ateşkes anlaşmalarını döneklikle ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycan, Türkiye ve uluslararası teröristlerden oluşan üçlü ittifakın, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu’nun insani ateşkes çerçevesinde ateşkes ilan etmesinin hemen akabinde saldırı başlatması, özellikle dikkat çekicidir.

Azerbaycan, eylemleriyle bir kez daha, 5 dakika bile yükümlülüklerini yerine getirmeyen düşkün bir devlet olduğunu kanıtladı.

Bugünkü dönekçe saldırı, Azerbaycan’ın görüşmeleri yalnızca askeri harekâta hazırlık için bir örtü olarak gördüğünü ikna edici bir şekilde kanıtlamaktadır.

Mevcut durumda uluslararası toplum, sadece Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınması sayesinde, hem ülkemiz, hem de tüm bölge için barış ve güvenliği garanti altına almak için gerekli yasal mekanizmaları sağlayarak, bu düşkün devleti durdurabilir”.

Ermenistan Kamu Radyosu