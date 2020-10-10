Azerbaycan ve Ermenistan’dan İhlal Suçlaması

Azerbaycan‘la Ermenistan arasında, bir haftayı aşkın süredir çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ’da geçici ateşkes yerel saatle 12.00’da yürürlüğe girdi.

Ateşkes kararına Rusya öncülüğünde Moskova’da yürütülen ve 10 saat süren görüşmeler sonrası varılmıştı. Ancak ateşkes yürürlüğe girdikten dakikalar sonra taraflar birbirini ateşkes ihlaliyle suçladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ateşkesi yürürlüğe girdikten 5 dakika sonra delmekle suçlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan’ın Terter ve Ağdam bölgelerine ateş açtığını savundu.

Dağlık Karabağ’da Cuma günü de yeni çatışmalar yaşanmış, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un daveti üzerine Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmeler için Moskova’ya gitmişti.

Rusya’nın başkentinde 10 saati aşkın görüşmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov esir değişimi ve cenazelerin alınabilmesi için insani temellerde tarafların anlaştığını açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz’ mesajı verildi. Açıklamada, “İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir” ifadesi kullanıldı.

Fransa’dan gelen açıklamada ise ateşkesin memnuniyetle karşılandığı, iki ülke arasındaki düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesi için gerekli koşulların yerine getirilerek sıkı biçimde takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden patlak veren çatışmalarda iki taraftan 400’ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

VOA