Azerbaycan ve Ermenistan’dan ‘ateşkes ihlali’ iddiası

DUVAR – Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da günlerdir süren çatışmaların ardından cenaze ve esir değişimi için yapılan ateşkes yürürlüğe girerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ermenistan’dan yapılan açıklamada ise Azerbaycan’ın ateşkes emrine uyulmadığı öne sürüldü.

Kremlin’in çağrısıyla Moskova’da düzenlenen görüşmelerin ardından Dağlık Karabağ’da ateşkes yerel saatle 12.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi. Ancak Bakü ve Erivan’dan yapılan açıklamarda, karşı tarafın ateşkes emrine uymadığı iddia edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, Ermenistan’ın Ağdam ve Terter illerinde ateş açtığını aktarıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Facebook’tan yaptığı açıklamada “Azerbaycan silahlı kuvvetleri Hadrut kentini ateşe verdi” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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