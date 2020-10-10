Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ev sahipliğinde biraraya gelen Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları cenazeler ve esir değişimi konusunda ateşkes anlaşmasına vardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’da insani ateşkesin sağlanmasına ilişkin Moskova’ya davet edilen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla yapılan görüşme sonrası ortak açıklamayı aktardı.



Lavrov, 10 saat süren görüşmelerin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.



Lavrov, “Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler” dedi.

Lavrov şöyle konuştu:



“Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor.”

Lavrov’un aktardığı ortak açıklamada ayrıca, bölgedeki belirli ateşkes parametrelerinin ayrı ayrı kararlaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, tarafların Dağlık Karabağ konusundaki müzakere formatlarını değiştirmemeye kararlı olduklarına vurgu yapıldı.

Cenaze ve esir değişimine Uluslararası Kızıl Haç Komitesi arabuluculuk yapacak ve ilgili kriterleri karşılayacak.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24682/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-ateskes-saglandi