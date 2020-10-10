Azerbaycan hava saldırısı başlattı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan hava saldırısı başlattı.

Azerbaycan ateşkes öncesinde bir avantaj elde etmeye çalışıyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, bu girişimlerin boşuna olduğunu garanti ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan tarafından Facebook sayfasından duyurulduğuna göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yeni bir hava saldırısı başlatmıştır.

Stepanyan, “Azerbaycan silahlı kuvvetleri, şimdi de çok sayıda İHA kullanarak bir hava saldırısı başlattı”,- diye yazmaktadır.

İnsani nedenlerle sağlanan ateşkes öncesinde, düşmanın bir avantaj elde etmeye çalıştığını, ancak bunun boşuna olduğunu vurgulamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu