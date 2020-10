Artsakh military death toll reaches 404

STEPANAKERT, OCTOBER 10, ARMENPRESS. The Defense Ministry of Artsakh said that an additional 28 of its troops have been killed in action amid the Azerbaijani attacks.

The total death toll of the Artsakh military has reached 404.

Editing and Translating by Stepan Kocharyan

