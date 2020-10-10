ABD Kongre üyesinden, Karabağ’da sivillere saldıran Azerbaycan’a yaptırım çağrısı

ABD Kongresi Temsilciler Meclis üyesi Brad Sherman, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) sivil vatandaşların hedef alınması için sorumlu olan Azerbaycanlı yetkililere karşı Magnitsky Yasasıyla öngörülen yaptırımları uygulama çağrısında bulundu.

“Twitter” üzerinden bir paylaşım yapan Sherman, “Artakh’ta sivil vatandaşların hedef alınmasından sorumlu Azerbaycanlı yetkililere karşı Magnitsky Yasasıyla öngörülen yaptırımları uygulama zamanı geldi” ifadesini kullandı. Kongre üyesi, her türü silah satışı dahil Azerbaycan ile askeri işbirliğinin, güvenlik alanındaki desteğin ve tatbikatların hiç tereddüt etmeden durdurulmasının da zamanı geldiğini vurguladı. Magnitsky Yasası, ABD hükümetine, dünyanın hangi ucunda bulunmasına bakmaksızın özellikle insan haklarından sorumlu kişilere karşı yaptırımlar uygulama yetkisini verir. Bu karar kapsamında cezalandırılan kişinin ABD’deki hesapları dondurulabilir ve ABD’ye giriş yasağı konulabilir.

ERMENİ HABER AJANSI