3 asker daha “Cesaret” madalyası alacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Abluka altında olmakla birlikte, kendi başlarına muharebe görevleri gerçekleştirdiler.

3 asker daha “Cesaret” madalyası alacak

82 mm obüs komutanı Teğmen Sasun Hakobyan, takım komutanı Kıdemli Teğmen Arthur Abrahamyan, nişancı Er Mikael Manukyan “Cesaret” madalyalarına aday gösterildi.

Savunma Ordusu’nun bildirdiğine göre, 27 Eylül 2020’de kuşatma altında kalmakla birlikte, tehlikeyi görmezden gelip, mevziiyi terk etmeden, kişisel cesaretle kendi muharebe görevlerini yerine getirerek, düşmanın insan gücü ve araçlarını imha etmişlerdir.

Ermenistan Kamu Radyosu