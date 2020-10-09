SBK Holding’in mal varlıklarına el konuldu!

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

Airport Haber’in haberine göre havacılık sektörünün de yakından tanıdığı ve iflasını açıklanan Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet Havayolları’nın da son sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz’ın tüm şirketleri için el konulma kararı çıktı.

ABD‘de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.

‘Kingston Kardeşler’in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolarcivarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

Kingston Kardeşler SBK’yı adres göstermişti!

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.

Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Aslan Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen’in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen ve 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla SBK’ya ait mal varlıklarına el konuldu.

https://www.milligazete.com.tr/amp/haber/5588643/sbk-holdingin-mal-varliklarina-el-konuldu