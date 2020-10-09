Rusya’nın milyarder Azeri ve Ermenileri

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, her iki ülkenin de eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri olduğunu bir kez daha hatırlattı ve Rusya’da yaşayan Azeri ve Ermenilerle ilgili haberleri gündeme getirdi. En son Komsomolskaya Pravda gazetesi Azeri ve Ermeni asıllı iş insanlarının Rusya topraklarında sahip olduğu mülkler ve şirketlerle ilgili bir derleme yayımladı. Turkrus.com’un derlemeden yaptığı özeti okurlarımızla paylaşıyoruz.

Komsomolskaya Pravda, son istatistiklere göre, Rusya’da yaşayan Azerilerin sayısının 600 binin biraz üzerinde olduğunu yazıyor. Ancak Moskova’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin elinde bulunan verilere göre bu sayı 2,5 milyon. Putin de “2 milyon yakın Azeri olduğunu” son konuşmasında ifade etmişti.

Rusya’daki en ünlü Azeri iş insanı Lukoil’in başkanı Vagit Alekperov (fotoğrafta Putin’le). Alekperov 15,2 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden.

Moskova’daki birçok ticari mülkü elinde bulunduran Kievskaya Ploşad grubunun sahipleri de Azerbaycan Yahudisi. Zarah İliyev ve God Nisanov’un her birinin serveti 2,7 milyar doların üzerinde. Yevropeyski Alışveriş Merkezi, Olimpiyskiy Spor Komleksi, Radisson Collection Hotel Moscow ve Kalujkoye Şose’deki Food City, ikilinin mülkiyetinde.

Zarah İliyev

Ünlü fuar merkezi Crocus Expo’nun sahibi de Azeri. Aras Agalarov’un serveti 1,7 milyar dolar.

Öte yandan resmi verilere göre Rusya’da yaşayan Ermeni sayısı 1,2 milyon civarında. Ancak Rusya Ermeniler Birliği bu sayının aslında 2,5 milyon olduğunu iddia ediyor. Putin son konuşmasında bu rakamı “2 milyondan fazla” diye telaffuz etmişti. Rusya’daki Ermeni diasporası Krasnodar, Stavropol ve Rostov gibi bölgelerde yoğunlaşmış durumda.

Krasnodar futbol kulübünün sahibi de Ermeni kökenli. Aynı zamanda Magnit süpermarket zincirinin kurucusu olan Sergey Galitski’nin (Arutyunyan) serveti 3,4 milyar dolar.

Sergey Galitski’nin (Arutyunyan)

Ünlü ticari emlak zengini Taşir Grubu’nun başkanı da bir Ermeni. Samvel Karapetyan’ın kişisel serveti 2,5 milyar dolar.

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren RESO Grubunun ortakları Sergey ve Nikolay Sarkisov kardeşler de Ermeni kökenli Rusya vatandaşları. Kardeşlerin her birinin serveti 700 milyon dolar.

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