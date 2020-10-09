Paşinyan: Ermenistan, Türkiye’nin yayılmacılığının önündeki son engel

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan La Republica gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğe dikkat çekerek, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ın Türkiye’nin yayılmacılığının önündeki son engel olduğunu söyledi.

Ermenistan hükümetinin internet sitesinde yayınlanan röportajda Paşinyan’ın “Ermenistan ve Dağlık Karabağ, Ankara’nın yayılmacılığının önündeki son engellerdir ve uluslararası toplum acilen müdahale etmezse, yakında Türkleri 17. yüzyılda olduğu gibi Viyana kapılarında görebilir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım etmek için Suriye’den militanları çatışma bölgesine taşıdığının uluslararası toplum tarafından bilindiğine vurgu yapan Paşinyan, “Bu nedenle medeniyetin barbarlıkla karşı karşıya kaldığı cephe hattında teröre karşı da mücadele yürütülüyor” ifadesini kullandı.

Paşinyan, uluslararası toplumun çatışma bölgesinde bulunan cihatçıların oluşturduğu tehdidin farkına varması gerektiği ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasının tek seçeneğinin Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması olduğunu kaydetti. (Sputnik)

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