Paşinyan: Avrupa Türkiye’yi Viyana kapılarında bekleyebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya’da yayınlanan Der Spiegel dergisine, Türkiye’nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmadaki tutumunu değerlendirdi.

Paşinyan, “Türkiye’nin Azerbaycan devletini ele geçirme sorununu görüyoruz. Artık Azerbaycan kendi geleceğiyle ilgili kararlar almıyor, onun yerine bunu Türkiye yapıyor” dedi.

Türkiye’nin Karabağ tutumunun, Akdeniz dahil genel dış politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, “Bu politikanın içine teröristler ve paralı askerler çekiliyor. Uluslararası toplum ve özellikle de Avrupa bunu değerlendirmeli. Eğer bunu yapmazsa Türkiye’yi, böyle bir yayılmacı politikasıyla Viyana kapılarında bekleyebilir” diye konuştu. (Sputnik)

Artı Gerçek