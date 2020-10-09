Paris’te Ermeniler Türkiye Büyükelçiliğinin önünde gösteri düzenledi

Sputnik Armenia haber ajansının aktardığı bilgilere göre Fransa’nın başkenti Paris’te Türkiye Büyükelçliğinin önünde Ermeniler kalabalık bir protesto gösterisi düzenledi ve Azerbaycan ile Türkiye’nin saldırısına karşı mücadele eden Karabağ’a dayanışma ifade ettiler.

Binlere varan göstericilerin ellerinde Ermenistan bayrağı ve ‘Artsakh (Karabağ) Ermenistan’dır’ yazılı pankarttlar vardı.

Her yerde ‘Kazanacağız’ sloganları duyuruyordu, Ermenistan Milli Marşı seslendiriliyordu. Ermeni göstericiler cephede duran askerlere arkalarının çok güçlü olduğunu hatırlattılar. Ermeni toplumu temsilcileri Türkiye ve Azerbaycan’ın terör devletleri olduğunu da ilan ettiler.

Göstericilerden Avetis Avetisyan yeni bir Soykırımı ‘Hayır’ demek için burada olduklarını vurguladı. 105 yıl önce yaşananlar Avetis’e göre tekrar yaşanmayacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Tv5Monde’e verdiği demeçte Fransa’dan Karabağ’ın (Artsakh) bağımsızlığını tanımasını beklediklerini ifade etmişti. Paşinyan’a göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dile getirdiği haklı endişelerin tek çözüm yolu Artsakh Cumhuriyetinin bağımsızlığının tanınmasıdır. Başka seçenek yok, aksi halde büyük bir insani felaket yaşanabilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/09/Paris-Ermeniler-Türkiye-Büyükelçiliği/195174