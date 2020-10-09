Papa kara para ile mücadele uzmanları ile görüştü Vatikan’daki yolsuzluk iddialarını reddetti

Papa Francis perşembe günü bir araya geldiği ‘Avrupa Kara Para Aklama ile Mücadele’ ekibi uzmanlarına Vatikan’ın finansal konulardaki prensiplerinin temiz olduğu güvencesini verdi ve yolsuzluk iddialarını reddetti.

Yakın geçmişte Vatikan’a gelen bağışların kullanımı ve yatırımlar ile ilgili skandal iddialar ortaya çıkmış ve bunlara ilişkin soruşturmalar başlatılmıştı.

Avrupa Konseyi’nin finansal takip uzmanları da bu nedenle Vatikan devlet yetkilileri ile sık görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Bu görüşmelerden sonuncusu da Papa’nın bir düzine uzmanla özel olarak gerçekleştirdiği bu görüşme.

İtalyan medyası Vatikan skandallarını manşetlere taşıdı

Uzmanlar bir süredir para transferlerini ve yapılan yatırımları takip ediyor. Bu finansal aktiviteler arasında suç teşkil eden konulara rastlanıp rastlanmadığı henüz kamuoyu ile paylaşılmadı ancak son haftalarda ve aylarda medyada yer alan bazı yolsuzluklara ilişkin haberler Vatikan’da ciddi bir endişe kaynağı oldu.

Çıkan haberler sonrası Papa Francis ilk önce Vatikan’ın iki numarası olarak bilinen ve ‘başbakan’ pozisyonunda olan Kardinal Angelo Becciu’yu kovdu. Becciu’yunun 100 bin euro kadar bir miktarı kendi kardeşine aktardığı tespit edilmişti. Aynı zamanda İtalya’daki piskoposlara kardeşinin vakfına 300 bin euro fon aktarmaları talimatını verdiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Vatikan’ın bağış paralarıyla Londra’da lüks daireler aldığı ve toplam 350 milyon euro harcadığı öğrenildi.

Vatikan’ın kendi soruşturmacıları Londra ile ilgili kısmı bir yıldır zaten inceliyordu ancak herhangi bir sonuca varılmamıştı. İtalyan medyası Vatikan’ın riskli ve spekülatif yatırımlar içerisinde de yer aldığını yazıyor.

Papa Francis birkaç ortamda emlak yatırımlarını savunmuş ve bunların güvenli olması gerekçesiyle tercih edildiğini söylemişti.

Amaç imajı düzeltmekti

Vatikan Avrupa Mali Birlik Konvansiyonu’na imza attığı 2009 yılından bu yana denetleniyor. Vatikan bu birliğe girmesinin amacı şeffaf olunduğunun gösterilmesi ve bu şekilde daha fazla bağış toplanabilmesiydi.

Euronews