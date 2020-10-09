Karabağ Cumhurbaşkanı’nın Sözcüsü, Hadrut hakkındaki Aliyev’in iddiasını saçmalık olarak nitelendirdi

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı’nın Basın Sözcüsü Vahram Poğosyan, Hadrut’un ele geçirildiğine dair Aliyev’in açıklamasına tepki verdi.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Poğosyan, “Hadrut’u aldıklarına dair İham Aliyev’in saçma açıklaması, Azerbaycan’ın korkutulmuş ordusunun Hadrut’tan uzak olduğu kadar gerçeklerden uzaktır” yorumunu yaptı.

Daha önce ise sözcü, Ermeni topçuların atışlarından Azerbaycan ordusunda kaçacak askerlerin bile kalmadığını açıklamıştı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın temsilcisi Artsrun Hovhannisyan ise, Aliyev’in açıklamasından sonra, “Şuanda Hadrut’tayım ve nedense karşıma sadece Ermeniler çıkıyor” diye bir paylaşım yapmıştı.

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan ordusunun olmayan zaferlerini zaman zaman gururla kamuya duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı, daha önce Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Hadrut şehrini ele geçirdiklerini iddia etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/09/Karabağ-Hadrut-Aliyev/195229