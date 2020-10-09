Gazeteclerin hedef alınması, Azerbaycan’ın savaş suçlarının belgelendirilmesine engel olma çabasıdır

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından gazetecilerin hedef alınması ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “8 Ekim’de Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Şuşi merkezinde bulunan Kutsal Kurtarıcı Ğazançetsots Katedraline karşı yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda, günün ilk yarısında aynı Katedralın bombalanmasının haberini yapmak içn bölgeye gelen yabancı gazeteciler Yuri Kotyonok, Levon Arzanov ile onları eşlik eden grup üyesi Hrant Baladyan, yaralandı.

Azerbaycan tarafından sivil yerleşim yerlerinde kendi mesleğini icra eden gazetecilerin hedef alınması, kasıtlıdır ve Azerbaycan ordusunun işlediği savaç suçlarının belgelendirilerek uluslararası camianın dikkatine sunulmasını engellemeyi amaçlıyor.



Yaralı gazetecilere acil şifalar dilerek, Azerbaycan’ın işlediği savaş suçlarını en sert şekilde kınıyoruz.



Aynı zamanda, uluslararası camiayı ve insan hakları ve ifade özgürlüğü alanındaki uzman kuruluşları, bilgi edinme hakkını kabaca sınırlanmasına yönelik bu apaçık eylemlere dikkat etmeye davet ediyoruz” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/09/Ermenistan-Azerbaycan-savaş-suçu/195140