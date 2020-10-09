Fransa’nın Alfortville şehri Artsakh Cumhuriyeti’ni tanıdı

Fransa’nın Alfortville şehri Belediye Başkan Yardımcısı Ermeni Garo Khaçikyan, Belediye Meclisi Fransa tarafından Artsakh Cumhuriyetinin tanınması lehine oy kullandı. Belediye Meclisi’nde bu karar oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi Alfortville tarafından Artsakh halkına maddi destek sağlamak için de karar aldı.

Paris’in yakınlarındaki Alfortville şehri Artsakh Cumhuriyeti’ni tanıyan Fransa’nın ilk şehri oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/09/Franasa-Karabağ-Alfortville/195113