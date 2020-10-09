Ermenistan’dan Azerbaycan’a uyarı: “İbadethanelerin hedef alınması savaş suçudur”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Şuşi’deki ibadethanelerin ve kültürel anıtların hedef alınmasına dair bir açıklama yaparak, Azerbaycan’ın askeri ve siyasi yönetimini uyardı.

Açıklamada, “8 Ekim’de Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermeni mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Artsakh kültürel başkenti Şuşi’nin merkezinde bulunan Ğazançetsots Katedrali’ne hava saldırısı düzenleyerek, yapıya büyük zarar verdi.

Bu adım, Azerbaycan’ın siyasi ve askeri yönetiminin işlediği yeni bir suçtur ve onun insanlık karşıtlığını gözler önüne seriyor. Yine de bu adım, onyıllarca yürütülen Ermeni karşıtı politikasına tamamen uygundur. Nakhicevan’daki ve Ermeni halkının tarihi vatanının diğer bölgelerindeki Ermeni kültürel mirasını tamamen yok eden Azerbaycan, şuan da Artsakh’a karşı başlattığı saldırılar kapsamında Artsakh Ermenilerini vatansızlaştırmaya ve tarihsel hafızasını silmeye çalışıyor.

Bu eylemleri yaparken Azerbaycan, Yakın Doğu’da sayısız tarihi ve kültürel anıtları yok etmiş olan yeni müteffiklerinin, yani uluslararası tanınmış terör örgütlerinin çalışma tarzını benimsiyor.

Tüm uygar insanlığa karşı bir meydan okuması olan Azerbaycan’ın bu vahşi suçunu en sert şekilde kınıyoruz.

Bu vesileyle Azerbaycan’ın askeri ve siyasi yönetimine, dini ibadethanelerin ve kültürel eserlerin hedef alınmasının, uluslararsı insancıl hukuka göre savaş suçu olduğunu ve bunun cezasının uygulanması için zamanaşımı süresinin bulunmadığını hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/09/Ermenistan-Azerbaycan-savaş-suçu/195122