Ermenistan tehdit edilirse Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Dağlık Karabağ’a müdahale edebilir

Rus Interfax haber ajansı, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların Ermenistan’ın egemenliğini tehdit etmesi halinde Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) üyesi ülkelerin Rusya’nın liderliğinde bölgedeki olaylara müdahil olabileceğini duyurdu.

CSTO Genel Sekreteri Stanislav Zas’ın açıklamalarına dayandırılan haberde, örgütün Türkiye ve diğer ülkelerin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik barışçıl olmayan hareketlerinin hoş karşılanmadığı kaydedildi.

Ekim 2002 tarihinde Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan tarafından kurulan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, bir üye devlete yapılan saldırının tüm üye devletlere yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceği prensibiyle hareket eden bir askeri ittifak.

Ukrayna doğumlu Belarus’lu bir asker ve politikacı olan Stanislav Zas yıl başından bu yana örgütün genel sekreteri olarak görev yapıyor.

Kremlin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün adını sıklıkla dile getiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün yaptığı bir açıklamada Rusya’nın CSTO’nun yükümlülükleri kapsamında Ermenistan’ı “savunabileceğini”, ancak bu yükümlülüklerin Dağlık Karabağ’ı kapsamadığını belirtmişti.

Öte yandan Peskov bugün yaptığı bir açıklamada, Kırgızistan’daki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından başlayan protesto eylemlerinin ülkeyi kaosa sürüklediğini kaydederek, Rusya’nın CSTO yükümlülüklerinin Kırgızistan’ın istikrara kavuşturulmasını içerdiğini vurgulamıştı.

Euronews