Ermeni opera sanatçısı Dağlık Karabağ’da öldü

Opera sanatçısı Kevork Hadjian’ın 6 Ekim’de çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’da öldüğü belirtildi. Hadjan’ın gönüllü olarak çatışmalara katıldığı aktarıldı.
DUVAR – Ermeni opera sanatıçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’da öldü. Gönüllü olarak cepheye gittiği belirtilen Lübnan doğumlu Hadjian’ın, 6 Ekim’de öldüğü aktarıldı.
Lübnanlı sanatçının, 2005 yılında Ermenistan’a dönerek vatandaşlık aldığı kaydedildi. (DIŞ HABERLER
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