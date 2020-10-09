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Ermeni opera sanatçısı Dağlık Karabağ’da öldü

2020-10-09

Opera sanatçısı Kevork Hadjian’ın 6 Ekim’de çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’da öldüğü belirtildi. Hadjan’ın gönüllü olarak çatışmalara katıldığı aktarıldı.

DUVAR – Ermeni opera sanatıçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’da öldü. Gönüllü olarak cepheye gittiği belirtilen Lübnan doğumlu Hadjian’ın, 6 Ekim’de öldüğü aktarıldı.

Lübnanlı sanatçının, 2005 yılında Ermenistan’a dönerek vatandaşlık aldığı kaydedildi. (DIŞ HABERLER

Gazete Duvar

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