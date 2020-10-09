Ermeni opera sanatçısı cephede hayatını kaybetti

Ermeni opera sanatçısı Kevork Hadjia, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephede çatışmada hayatını kaybetti.

Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki çatışmalar 13. gününe girerken Rusya devreye girerek her iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova’ya çağırdı.

Bölgedeki çatışmalar devam ederken Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için cephe hattına giden Lübnanlı Ermeni opera sanatçısı Kevork Hadjian’ın 7 Ekim’de çıkan çatışmada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Öldürülen Ermeni sanatçının ordu için yazdığı ve militarist söylemlerin olduğu birçok eseri bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Artı Gerçek