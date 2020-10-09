Dağlık Karabağ: Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi, Aliyev ‘Bu Ermenilerin son şansı’ dedi

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya’nın Dağlık Karabağ’da ateşkes çağrısı yapması sonrası Cuma günü Moskova’da bir araya geldi. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı aracılık etti.

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme öncesi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ermenistan’a Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmek için “son bir şans” verdiklerini söyledi.

Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, “Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan’a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha önce de, Ermenistan askerleri çekilmediği sürece çatışmalara son verilmeyeceğini, ordularının Karabağ’ın tümünü ele geçirinceye dek operasyonlara devam edeceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşamı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmeleri sonrası çatışmaların insani nedenlerle durdurulması çağrısı yapmış ve iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova’ya davet etmişti.

Putin ayrıca çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının teslim edilmeleri ve esir takası yapılması çağrısında bulunmuştu.

Rusya’nın yanı sıra ABD ve Fransa da Güney Kafkasya’da daha büyük bir savaşın engellenmesi için çabalarını artırdı ve ateşkes çağrısı yaptı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54473058