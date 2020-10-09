BM Güvenlik Konseyi’nden KKTC’ye ‘kapalı Maraş’ kararından geri adım atma çağrısı

DUVAR – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), KKTC’nin kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüştü.

Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş’ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ”BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim’de Ankara’da kapalı Maraş’ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada’da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor.” denildi.

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BMGK kararlarına saygı duyulması ve kararların uygulanması çağrısında da bulunan konsey, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme destek verdiğini bildirdi.

BMGK, ayrıca Kıbrıslı taraflara ve garantör ülkelere KKTC’deki seçimlerin ardından yapıcı diyalogda bulunmaları çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, ise BMGK’nın, “Kıbrıs’ta Durum” başlıklı oturumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK’nın bugün yaptığı oturumda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele aldığı ve bu çerçevede Konsey tarafından bir başkanlık açıklaması yayınlandığı hatırlatılarak, Türkiye’nin, konuyla ilgili olarak KKTC Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları karar, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmamaktadır. Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir.

Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır.”

BMGK, KKTC’nin kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüşmüş, kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC’ye bu karardan geri adım atması çağrısı yapmıştı.

Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş’ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

”BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim’de Ankara’da kapalı Maraş’ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada’da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor.” (AA)

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