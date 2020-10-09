Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çağrısının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Moskova’da bir araya geldi

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in Perşembe akşamı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve her iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova’ya davet ettiği belirtilmişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ’daki çatışmaların cenaze ve esir değişimi yapılabilmesi için insani nedenlerle durdurulması çağrısında bulunuyor” denilmişti. Putin’in çağrısının ardından Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un görüşmesi akşam saatlerinde başladı.

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