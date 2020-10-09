Almanya’da Yahudi karşıtlığı artıyor

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang geçen yıl Halle’de bir sinagoga yönelik terör saldırısı girişiminin yıl dönümünde ülkedeki Yahudi karşıtlığının değerlendirildiği bir raporu açıkladı.

Almanya’da yaşayan Yahudilerin kamusal alanlarda düşmanlık ya da şiddet eylemlerine hedef haline gelmekten endişe ettiklerine yer verilen raporda, Yahudilerin bu konudaki endişelerinin yerinde olduğu belirtildi.

Raporla ilgili ayrıntıntıları Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte aktaran Haldenwang, Yahudi karşıtlığının arttığna dikkat çekerek, emniyet kurumlarının “çok dikkatli olması gerektiğini” vurguladı.

Yahudilere yönelik tehlikenin daha çok radikalleşen bireylerden kaynaklandığını vurgulayan Haldenwang, ”Alman toplumunun antisemitizme karşı beraber hareket etme konusunda bilinçlenmesi gerek” dedi.

Almanya’nın bir çok kentinde bulunan sinagogların önünde güvenlik güçlerini görmek mümkün

”Radikalleşme süreçleri benzeşiyor”

Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanı diğer yandan farklı ideolojilere sahip kişilerin radikalleşme süreçlerinin benzer şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, ”Aşırı sağcılar, İslamcılar ve diğer radikal güçlerin temel motifleri birbirine çok benziyor” diye konuştu.

Haldenwang, ”Bu tip kişiler kötü hayatlarının sorumlusu olarak görebilecekleri bir suçlu arar ve içinde bulundukları durum için azınlıkları sorumlulu tutar. Ve bu şekilde radikalleşirler” diye konuştu.

Halle saldırısında iki kişi ölmüştü

9 Ekim 2019’da Almanya’nın doğusundaki Halle kentindeki sinagoga terör eylemi gerçekleştirmek üzere silahla girmek isteyen Alman saldırgan Stephan B., kapıyı açamayınca sinegogun çevresinde ateş etmiş, biri caddede diğeri de bir döner büfesinde olmak üzere iki kişiyi öldürmüştü. Olaydan sonra yakalanan saldırgan iki kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Halle kentinde yapılan anma törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster da katılıyor.

AFP, DW / NS, TY

©Deutsche Welle Türkçe

Deutsche Welle