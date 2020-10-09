Արտէն Զէյֆիեանի յաջողութիւնը – Arden Zeyfiyan’ın Başarısı

HYETERT – Եշիլգիւղի Հայոց Վարժարանի շրջանաւարտ աշակետներէն Արտէն Զէյֆիեան, «Günışığı» Գրատան կողմէ կազմակերպուած Զէյնէպ Ճէմալի պատմուածքի մրցումին իր «ԴՈ՛ՒՆ» (SEN) անուն պատմուածքով մրցանակի արժանացաւ: Սոյն մրցումին, որ այս տարի 10րդ անգամ կը կազմակերպուի, մասնակցած են, ամբողջ Թուրքիոյ տարածքէն 6, 7 եւ 8րդ դասարաններու աշակերտներ: Արտէնին պատմուածքը պիտի հրատարակուի նաեւ «Ödüllü Öyküler 2020» գիրքին մէջ:

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Bu yıl Yeşilköy Ermeni Okulundan mezun olan Arden Zeyfiyan, Günışığı Kitaplığı tarafından 10.’su düzenlenen ve tüm Türkiye’den 6, 7 ve 8. sınıfların katıldığı “Zeynep Cemali öykü yarışmasında”, “Sen!” adlı hikayesiyle ödüle layık görüldü. Arden bu hikayesi ile “Ödüllü Öyküler 2020” adlı kitapta da yer alacak.

Աղբիւր / Kaynak : https://www.facebook.com/yesilkoyermeniokulu