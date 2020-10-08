Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, CHP ve Ermenistan’ın iddialarını seslendiren ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı’na tepki gösterdi

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Türkiye‘nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff‘in Dağlık Karabağ‘la ilgili açıklamasına tepki göstererek, “Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan‘ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor.” ifadelerini kullandı.

Schiff’in başta Ermenistan-Azerbaycan çatışması konusunda Türkiye’yi eleştiren paylaşımı üzerine Büyükelçi Kılıç sert tepki gösterdi.

1) DAĞLIK KARABAĞ CUMHURİYET DEĞİL AZERBAYCAN TOPRAĞI! | 2) TERÖRE DESTEK VERDİNİZ | DOĞU AKDENİZ’DEKİ KARA SULARIMIZA GÖZ DİKTİNİZ! PEKİ BİR MÜTTEFİK BUNU NASIL YAPAR?

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff 7 Ekim’deki paylaşımında, “Geçtiğimiz yıl Erdoğan Türkiye’si, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ne ölümcül saldırılar düzenlemesine yardım ve yataklık etti. Suriye’deki askerlerimizi tehlikeye attı. İran ile bağlantı kurdu. Rus S-400 füzelerini kurdu. Bir müttefik bunu nasıl yapar? Türkiye ile sertleşme zamanı.” sözlerini sarf etmişti.

“İŞİNE GELDİĞİ GİBİ… SİYASİ ÇARPITMA…”

Schiff’in başta Ermenistan-Azerbaycan çatışması konusunda Türkiye’yi eleştiren paylaşımı üzerine Büyükelçi Kılıç sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Schiff’in paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan Kılıç, “İstihbarat Komitesi Başkanı olarak hakikati ve sahadaki gerçekleri bilmesi gereken Vekil Adam Schiff’ten bunları işine geldiği gibi çarpıtan yeni bir paylaşım. ABD halkı siyasi çarpıtmalardan ziyade gerçeği bilmeyi hak ediyor.” açıklamasında bulundu.

HAYDUT DEVLET ERMENİSTAN

Ermenistan’ın son 4 ayda Azerbaycan’a karşı iki saldırı düzenlediğini hatırlatan Kılıç, “Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Suriye dahil dünyanın hiçbir yeninde ABD askerlerini tehlikeye düşürmediğini kaydeden Kılıç, aksine Kore Savaş’ından bu yana Türk ve Amerikan kuvvetlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde omuz omuza savaştığını yazdı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN SURİYE KOLUNA ABD TARAFINDAN VERİLEN…”

Kılıç, “Bununla birlikte, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Türkiye’de sivil ve asker 40 bin kişinin hayatına kastetmiş PKK terör örgütünün Suriye koluna ABD tarafından verilen destekten kaynaklı tehdidi görmezden gelmeyi tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin Schiff’in eleştirisine de yanıt Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın bile Türkiye’nin ABD’den Patriot talebi konusunda haksızlığa uğradığının kabul edildiğini, Ankara’nın elinde S-400 almaktan başka bir seçenek bırakılmadığını vurguladı.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/10/08/washington-buyukelcisi-serdar-kilic-chp-ve-ermenistanin-iddialarini-seslendiren-abd-temsilciler-meclisi-istihbarat-komitesi-baskanina-tepki-gosterdi/4