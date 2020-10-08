Şuşi’deki kilise ikinci kez vuruldu, üç gazeteci yaralı

Ermenistan Azerbaycan arasındaki çatışmalar 12. gününde devam ederken Azerbaycan’ın Barda ile Karabağ’ın Setapanekert ve Şuşi kentlerine bombalar düştüğü ve sivillerden yaralananlar olduğu bildiriliyor. Şuşi’deki kilise ikinci kez vuruldu.

Ermenistan kaynakları Karabağ’daki Şuşi (Şuşa) kentinin Azerbaycan güçleri tarafından vurulduğunu ve Gazançetots kilisesinin hasar aldığını bildirdi.

Kaynaklar akşam saatlerinde yaptıkları açıklamada kilisenin ikinci kez vurulduğunu ve üç gazetecinin yaralandığını bildirdi. Gazetecilerin bir önceki saldırının hasarlarını kayda aldıkları, gazetecilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ise kilisenin zarar görmesiyle bir ilgileri olmadığını söylüyor.

Karabağ’ın başkenti Stepanakert’in ateş altında olduğunu bildiriliyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahli gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuyu ne doğruladı ne de yalanladı.



Dargahli “Bizim tarafımıza vuruyorlar ve biz orada ateş ediyoruz. Bütün gece köylerimize ateş ettiler ve biz de onlara ateş ettik ”dedi.

Azerbaycan Başsavcılığı ise , “Barda bölgesinde bu sabah saat 10: 00’dan itibaren yoğun roket ve topçu bombardımanı sonucu siviller yaralandı” dedi.



Kuruluş, Barda merkezindeki bir restorana roketin isabet etmesi sonucu iki kişinin çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Azerbaycan ayrıca Terter ve Ağdam’ın ateşe tutulduğunu açıkladı.

Öte yandan 27 Eylül’de başlayan çatışmalara damga vuran fotoğraflardan birinde ön planda görülen olan topçu Albert Hovhannisyan’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Artak Hovhannisyan Facebook’ta “Son zamanlarda, fotoğrafı tüm dünyaya yayılan ve birçoğunuz için değerli olan oğlum Albert Hovhannisyan ölümsüzlüğe adım attı. Acım ve ailemin acısı tarif edilemez.” dedi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ve Reuters tarafından 29 Eylül’de yayınlanan fotoğraf, defalarca dünya basınında yer aldı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerice)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24673/susi-deki-kilise-ikinci-kez-vuruldu-uc-gazeteci-yarali