Suriye Dini Lideri: Karabağ Ermeni toprağıdır!

Suriye’nin ruhani lideri Şeyh Ahmad Badr ad-Din Hassun, Suriye ve diğer dünyadaki sıcak noktalarla ilgili Rus medyasına verdiği demeçte Artsakh (Dağlık Karabağ) hakkında da konuştu.

Suriye dini lideri “Burada tartışmalı olan şeyi anlamıyorum. Şahsen ben, Artsakh’ı ve bu halkın bağımsızlığı ile özgürlüğü konusundaki özlemlerini destekliyorum. Karabağ sorununun nedeninin dini olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Sebebi halkın iradesidir ve bu göz ardı edilemez” dedi.

Artsakh’ın Ermeni bir toprağı olduğunun altını çizen Suriye dini lideri, Artsakh (Dağlık Karabağ) sorunuyla ilgili bu kendi görüşünü 2011 yılında Suriye’de dini azınlıklarla yapılan toplantıda ilk kez ifade etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI