Rusya: Ermenistan’ı savunma yükümlülüğümüz Dağlık Karabağ’ı kapsamıyor

Rusya, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan’ın yanında yer almanın söz konusu olmadığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) yükümlülükleri kapsamında Ermenistan’ı “savunabileceğini”, ancak bu yükümlülüklerin tanınmayan Dağlık Karabağ’ı kapsamadığını söyledi.

Rus Haber Ajansı TASS’ın haberine göre Peskov, “Güvenlik ile ilgili yükümlülükler şu şekildedir: Eğer bir CSTO üyesi ülke, dışarıdan bir saldırıya maruz kalırsa, o zaman anlaşmayı imzalayan ülkeler bu ulusu korumak zorundadır.” dedi.

Peskov, Rusya’nın hangi durumda ordusunu Dağlık Karabağ ihtilaf alanına göndermeye hazır olacağı sorusuna, bunun CSTO kapsamındaki “yükümlülüklerden kaynaklandığının” altını çizdi.

Peskov, “Bu durumda Ermenistan’dan bahsediyoruz; (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bunu tamamen açıklığa kavuşturdu ve bu iki konuyu birbirinden ayırdı: CSTO yükümlülükleri Karabağ’ı kapsamıyor” dedi.

Peskov ayrıca Ermeni topraklarına yönelik saldırı haberlerinin doğrulanmadığını kaydetti.

Daha önce Putin, Ermenistan yetkililerinin Rusya’nın CSTO yükümlülüklerine uyması konusunda hiçbir talepte bulunmadığını açıklamıştı.

CSTO, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan olmak üzere altı imzacıdan oluşan “üye devletlerin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini içişlerine karışmadan korumayı amaçlayan” uluslararası bir güvenlik örgütü.

Euronews