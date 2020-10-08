Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu: Ermeniler tarih boyunca katliam yaptı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürkçüoğlu, “Türkler tarihinde şehidi çok olan bir millettir. Emperyalist devletlerin oyununa gelen Ermeniler, tarih boyu (sic)

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan‘ın tarih sahnesinde isminin soykırımla anıldığını belirterek Ermenilerin işgal altındaki topraklarını savunan Azerbaycan‘ın sivil halkına da yine aynı şekilde davrandığını söyledi.

Ermenistan’ın tarih boyunca dış güçleri arkasına alarak Türk milletine karşı doğu illerinde sayısız katliamlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Kürkçüoğlu, Osmanlı döneminde “millet-i sadıka” unvanı verilen Ermenilerin bunu ihanetle sonlandırdığını kaydetti.

Ermenistan’ın 1828-1829’da Ruslarla ittifak yaptığını hatırlatan Kürkçüoğlu, şöyle konuştu:

“İttifakın ardından Ermeni çeteleri katliama başladı. Bakın hep masum insanları katlettiler. 1877-1878 savaşında Ermenilerin ihaneti söz konusu. Erzurum‘da tabyaların düşmesi ve Aziziye tabyalarında yaşanan ağır sonuçlar. Birinci Dünya Savaşı’nda da Anadolu’nun dört bir yanında tarihi belgelerle bilinen 519 bin sivilin katliamını yapmıştır. Ermeniler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da belgelerle sabit olan 519 bin sivil ahaliye katliam yapmıştır. Savaştan uzaktan, yakından alakası olmayanları katletmişler. Rus komutan Twerdokhleboff da hatıratında ‘Ermeniler, 27 Şubat gecesi bana geldiler. Karskapı bölgesinde 3 bin Müslüman Türk’ü öldürdüklerini alayla anlattılar. O zaman masum insanların öldürülmesinin bir vahşet olduğunu söylediğimde, ‘Siz Rus’sunuz, Ermeni milletinin ideallerini anlayamazsınız.’ diye cevap verdiler diyor.”

Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan’ın tarihi boyutunu çok iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.

“Ermeniler tarih boyunca katliam yaptı”

Ermenilerin, 1918’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 10 bine yakın insanı katlettiğini ve bunun da tarihi belgelerde yer aldığını aktaran Kürkçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ermeni çeteleri tarafından, camiye insanlar doldurulup katledildi. Katliamları yapan kişi Şaumyan’dır. O tarihte, Bakü’yü yerle bir eden bir hadise yaşanmıştır. Yakın tarihte 1990’da 400 insanın şehit düştüğü bir savaş. Rusların desteği ile Bakü’de Ermeniler 400’e yakın insanı katletti. Balkonda çamaşır asan kadını katlettiler, sokakta gezen gençleri üstüne tank sürerek katlettiler. Azerbaycan şehitliklerine girdiğiniz zaman hangi milletten olursanız olun ağlamadan çıkmanız mümkün değil. Türkler, tarihinde şehidi çok olan bir millettir. Emperyalist devletlerin oyununa gelen Ermeniler, tarih boyunca katliamlar yapmıştır.”

“İşgal altındaki topraklar Azerbaycan’ındır’

Kürkçüoğlu, Karabağ‘ın önemli bir vizyona sahip olduğunu ve Rusların destekleriyle Ermenistan’ın bu bölgede devlet kurma düşüncesinin olduğunu belirtti.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da kahramanca mücadele ettiğini dile getiren Kürkçüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Karabağ, Ermenistan’ın işgali altındadır. Bölgenin nüfusuna baktığımız zaman tarihte 1910-1915’ler de yüzde 80’i Türk. Oradaki Türkler Azerbaycan’ın farklı coğrafyalarına göç etmeleri için zorlandı. Ermeni zulmünden kurtulmak için göç ettiler. O dönemde bile dedeler, nineler, aileler tamamen yok olmuş. İşgal altındaki topraklar Azerbaycan’ındır. Bugün İlham Aliyev başlattığı mücadelede sonuna kadar haklıdır ve zaferlerini alkışlamak lazım.”

https://www.milligazete.com.tr/haber/5581468/prof-dr-erol-kurkcuoglu-ermeniler-tarih-boyunca-katliam-yapti