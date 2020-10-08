Paşinyan’ın oğlu gönüllü birlikleriyle birlikte cephede: Mutlu bir hayat için mücadele adına buradayım

Ermenistan Savunma Bakanlığı bir video hazırladı. Videoda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın çağrısı üzerinde gönüllü olarak Ermeni ordusuna katılan gençler konuşuyor.

Gençlerden biri “Başbakanımızın çağrısını duyar duymaz hemen kıyafetlerimi giydim ve evden çıktım” sözlerini dile getirdi.

Askerliğini daha bir sene önce tamamlayıp eve dönen başka bir genç gönüllü ise kameraya konuşarak “Bir kere yaptın ve yine yapmak istiyorsun. Gerçekten bizim zamanımız geldi. Her bir ebeveyin kendi evladını çok seviyor, fakat eğer her ebeveyin evladını savaştan geri çekmek isterse, bugün vatanımızı kimse savunamaz”ifadelerini kullandı.

Gönüllüler arasında Başbakan Nikol Paşinyan’ın oğlu Aşot Paşinyan da vardı.

Aşot Paşinyan ise şu sözleri dile getirdi: “Mutlu ve barış içinde yaşama hakkın beni buraya getirdi, o hakkımızı bugün çiğniyorlar. Mutlu bir hayat için mücadele adına buradayım.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/08/Paşinyan’ın-oğlu-Karabağ-gönüllü/195034