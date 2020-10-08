Mnatsakanyan-Lavrov görüşmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Mnatsakanyan ve Lavrov, Dağlık Karabağ’daki mevcut durumu görüşecek. Zakharova yaklaşan ziyaret hakkında bilgi verdi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi olan Maria Zakharova’nın, 8 Ekim’deki basın toplantısında, Mnatsakanyan’ın Moskova ziyaretinin ayrıntılarını sunarak ifade ettiğine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki durumu görüşecekler.

“Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın 11-13 Ekim tarihlerinde Moskova’yı ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyarette, dışişleri bakanları arasında uluslararası meseleler ve bölgesel güvenlik konularının ele alınacağı görüşmeler yapılacak.

Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki mevcut durumun ilgi odağı olacağı açıktır.

Hem ulusal düzeyde, hem de AGİT Minsk Grubu’nun bir üyesi olarak Rusya, ateşin derhal durdurulması ve müzakere sürecinin yeniden başlaması için şartlar yaratmak amacıyla tutarlı çabalar göstermektedir”,- dedi Zakharova.

Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin müttefiklik niteliğinde olduğunu ve hem en üst düzeyde hem de başka birçok düzeyde yoğun diyaloglarla göze çarptığını hatırlattı.

“Ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırması ve bölgede barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunması bekleniyor”,- dedi Maria Zakharova.

Ermenistan Kamu Radyosu