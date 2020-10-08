MİNSK’i hedef aldı, Azerbaycan’a destek istedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda gündeme ilişkin konuştu. Koronavirüs (Covid-19) salgını en büyük sağlık krizi olarak nitelendiren Erdoğan, “Sağlıktan taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Salgınla mücadele ederken sosyoekonomik gerçeklikleri bir kenara bırakamayız. İktisadi hayatın ve ticaretin devam ettirilmesi salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Karabağ’daki çatışma

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara değinen Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) tarafından kurulan MİNSK grubunun çatışmalara çözüm bulma çabasının göstermediğini de savunarak, “30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan’ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan’a destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ

Yeni Yaşam Gazetesi