Minsk Grubu bugün Cenevre’de buluşuyor

Rusya, ABD ve Fransa’da oluşan Minsk Grubu’nun temsilcileri Ermenistan Azerbaycan arasındaki çatışmaları ele almak üzere bugün İsiviçre’nin Cenevre kentinde buluşuyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı da görüşmeye katılacak.

Fransa, ABD ve Rusya çatışmaların sonlandırılması için bugün Cenevre’de bir araya gelecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian; Fransız, Rus ve ABD’li temsilcilerin tarafları ateşkese nasıl ikna edeceklerini ele almak için Pazartesi günü de Moskova’da toplantı yapılacağını söyledi.

Le Drian Fransa parlamentosunun dışişleri komisyonunda yaptığı konuşmada, “Herkesin çatışmaların koşulsuz olarak sonlandırılmasının lehlerine olduğunu ve olayın masada çözülmesini istediğimizi anlamasını istiyoruz” dedi.

Le Drian bu görüşmelere Azerbaycan ya da Ermenistan’dan temsilcilerin katılıp katılmayacağına yönelik bir açıklamada bulunmasa da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un bugün Cenevre’ye gideceğini açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Bakan Zohrab Mnatsakanyan’ın Pazartesi günü Moskova’ya seyahat edeceğini söylese de görüşmelere ilişkin Bayramov ile görüşülmeyeceği dışında bir detay vermedi. (Reuters)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24671/minsk-grubu-bugun-cenevre-de-bulusuyor