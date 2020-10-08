Maraş 46 yıl sonra açıldı, Atina’dan tepki gecikmedi

SEÇİM KURULU’NUN TÖREN YASAĞI VAR

Resmi tören yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil. Zira Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, “kapalı Maraş bölgesinde ve/veya civarında herhangi bir törenin yapılmasını, demeç verilmesini” yasaklamıştı.

09.00-17.00 ARASI AÇIK OLACAK

Kuzey Kıbrıs’taki Türk yönetimine ait Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığı” duyuruldu. Bölgeye girişlerde kimlikler güvenlik görevlilerine teslim ediliyor ve numeratör eşliğinde geçiş sağlanıyor. Drone kullanımı yasak olmakla birlikte bölgede fotoğraf çekmek serbest.

İlk aşamada halkın ve basın mensuplarının asker ve polis eşliğinde girişine izin verilen bölgede broşür dağıtılarak kurallara dikkat edilmesi uyarısı yapılıyor. Girişin yasak olduğu bölgelerde polis bekliyor.

Dikenli tellerin kaldırıldığı sahilde, bugüne kadar yasağın başladığı bölgeden yaklaşık 2,5 kilometre ilerideki Golden Sands otele kadar olan bölge açıldı. Denize girmek için ise bu alanın ortasındaki, Türk ordusunun kullandığı Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridi halka açıldı.

AKINCI: SENARYO YAZILMIŞ, SAYIN TATAR FİGÜRANLIK YAPMIŞTIR

Maraş sahillerinin açılması, pazar günü kritik bir seçime hazırlanan KKTC’de gerilim yaratmış durumda. Seçimlerin bağımsız adayı olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş’ın açılma yöntemine sert tepki gösterdi. Akıncı, Maraş’la ilgili girişimlerin, Rumlarla müzakerelerin Cumhurbaşkanlığı’nın yetkisinde olmasına rağmen kendisinden gizlendiğini belirtip, “Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır” dedi.

Akıncı, Maraş hamlesinin seçimlerde bir adaya puan kazandırmak adına yapıldığını söyleyerek, “Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar’a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır” diye konuştu.

ATİNA’DAN TEPKİ

Yunanistan’dan tepki de gecikmedi. Atina’dan yapılan açıklamada Türkiye’ye geri adım atma çağrısı yapıldı. Yunanistan hükümet sözcüsü, Atina ile Lefkoşa’nın konuyu önümüzdeki hafta Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin düzenleyeceği toplantıda gündeme getirmeye hazır olduğunu söyledi.

KIBRIS CUMHURİYETİ: YASADIŞI

Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastadies ise Maraş sahillerinin açılmasını ‘uluslararası hukuku ve BM kararlarını açıkça ihlal eden yasadışı bir adım’ olarak niteledi. Anastadies, Türkiye’ye tek taraflı adımlardan kaçınma ve böylece BM’nin çözüm girişimlerine alan açma çağrısında bulundu. (DIŞ HABERLER /BBC Türkçe)

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