Hollanda parlamentosu, Türkiye’yi kınadı – Ermenistan Kamu Radyosu

Hollanda parlamentosu, Türkiye’nin saldırgan söylemini kınayan bir kararı kabul etti

Hollanda parlamentosu, Türkiye’nin, Artsakh’a karşı sürdürdüğü savaşta Azerbaycan’ı cesaretlendiren saldırgan retoriğini ve eylemlerini kınamaya çağıran bir hükümet kararını kabul etti.

Karar, Hollanda Krallığı Sosyalist Partisi (SP) üyesi Saadet Karabulut’un girişimiyle kabul edildi.

Parlamento, konuyu görüştükten sonra, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların yeniden alevlendiğini belirterek, Türkiye’nin saldırgan bir savaş diliyle Azerbaycan’ı savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini ve çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak dâhil olan tüm tarafların öncelikle ateşkes için çalışması ve müzakere masasına dönmesi gerektiğini tespit ederek, hükümeti Türkiye’nin askeri söylemini kınamaya ve AB bağlamında Türkiye’yi ateşkes ve görüşmeler için çalışmaya çağırmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu