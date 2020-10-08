Fransa, ABD ve Rusya, Dağlık Karabağ’da ateşkes için görüşme takvimi belirledi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması için Amerika Birleşik devletleri (ABD) ve Rusya ile birlikte bir takvim belirlediklerini açıkladı. Buna göre AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları perşembe günü İsviçre’nin Cenere kentinde, pazartesi günü ise Rusya’nı başkenti Moskova’da görüşmeler yürütecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Fransız parlamentosunda dışişleri komitesine bilgi vererek üç ülkenin ateşkes için ön koşulsuz şekilde bir diyalog başlatacağını duyurdu.

Le Drian: Türkiye askeri müdahil

Fransız bakan konuşmasında Türkiye’yi çatışmalarda Azerbaycan’ın yanında “askeri müdahil” olmakla suçladı.

Le Drian “Yeni duruma göre Türkiye’nin askeri olarak dahli bulunuyor ve bu çatışmaların uluslararası boyut kazanması riskini körüklüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian 5 Ekim tarihinde ortak bir açıklama yaparak bölgede yaşanan çatışmalar kınamış, taraflara çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Euronews