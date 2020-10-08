Ermenistan Başbakanı, cephedeki askerlerle telefon görüşmeleri yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, cephe hattının farklı noktalarını telefonla arayarak komutan ve askerlerle sohbet etti.



Paşinyan, “Sizinle gurur duyduğumu, sizi sevdiğimi söylemek için aradım. Sizler ve yaptığınız hizmet karşısında saygıyla eğiliyorum. Çok zor olduğunu, çeşitli ve sayısız zorluklar içinden geçtiğinizi biliyorum.

Ancak şuanda vatanınıza sunduğunuz hizmetin, tarihi bir hizmet olduğunu vurgulamak istiyorum. Vatan, size daima borçlu kalacak, çünkü sizler için ne de yapılırsa, sizin hizmetiniz paha biçilmezdir” ifadelerini kullandı.



Askerlerle yaptığı konuşmada Başbakan Paşinyan, kendisinin ve hükümetin, askerlerimizin butün bu çabalarının boşuna gitmemesi için elinden geleni yaptığını da dile getirdi.



Paşinyan, “Vatanımızı, hakkımızı, halkımızın güvenliğini korumak için sonuna kadar sağlam durmalıyız!” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/08/Paşinyan-Ermenistan/195042