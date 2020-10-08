Ermeni işgalinden kurtarılan Horadiz’e ait görüntüler paylaşıldı

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Azerbaycan işgal altındaki topraklarından Horadiz’i işgalden kurtardı. İşgalden kurtarılan Horadiz’in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

https://www.iha.com.tr/video-ermeni-isgalinden-kurtarilan-horadize-ait-goruntuler-paylasildi-144039/

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen bölgelerini almak için verdiği mücadeleye devam ederken Fuzuli Bölgesi’nde Horadiz kenti de işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Horadiz’in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Murat Delice – Kamil Nadirli

https://www.iha.com.tr/haber-ermeni-isgalinden-kurtarilan-horadize-ait-goruntuler-paylasildi-870693/