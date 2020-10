Dağlık Karabağ’da Çatışmalar Sürüyor

Amerika, Fransa ve Rusya Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için harekete geçerken bölgedeki Azeri ve Ermeniler arasında silahlı çatışmalar bugün de devam etti.

Azerbaycan’dan yapılan açıklamada Gence şehrine ağır silah ve top atışlarıyla saldırıldığı belirtildi.

Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ’da kontrolu ellerinde tutan ayrılıkçı Ermeni gruplar ise bölgenin önemli yerleşim birimlerinden Hankendi’nin Azeri güçlerinin bombardımanı altında kaldığını söyledi.

Bölgedeki gerilim yükselmeye devam ederken, Rusya’nın liderliğindeki ve Ermenistan’ın dahil olduğu altı ülkeli askeri ittifak, Ermenistan’ın egemenliğine yönelik bir tehdit karşısında müdahalede bulunulacağını açıkladı.

27 Eylül’de alevlenen ve şu ana kadar en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen silahlı çatışmalarda ateşkes sağlanması için bugün Cenevre’de Amerika, Rusya ve Fransa bir toplantı düzenliyor. Ancak bölgede çatışmaların ve gerginliğin artmaya devam etmesi olası bir ateşkesi daha da zorlaştırıyor.

Bugün düzenlenen görüşmelere Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un da katılması beklenirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında henüz doğrudan bir görüşme planlanmış değil.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Amerikalı, Fransız ve Rus yetkililerle Pazartesi günü ayrı bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

1992 yılından bu yana Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi için görüşmelerde arabuluculuk rolü üstlenen, ABD, Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu Minsk Grubu’nun her iki tarafla işbirliği içinde olması gerektiğine vurgu yapan Amerikalı bir yetkili, “ABD’nin pozisyonu hep açık oldu ve bu değişmedi: her iki taraf da saldırıları sonlandırmalı ve kayda değer müzakerelere bir an önce yeniden başlanması için Minsk Grubu Eş-Başkanları’yla birlikte çaba sarfetmeli” dedi.

Bugünkü Cenevre toplantısının yeri güvenlik önlemi altında gizli tutulurken bir basın toplantısı da planlanmadı.

Bölgede çatışmaların artmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 5 Ekim’de yayınlanan ortak açıklamada da belirttiği gibi beklenmedik ve tehlikeli bir şekilde yükselen şiddeti kınıyoruz ve uzlaşmazlık içindeki tarafları bir an önce koşulsuz bir ateşkes sağlamaya, müzakerelere geri dönmeye çağırıyoruz. Amerika, yabancı aktörlerin artan şiddete dahil olmalarının yararı olmayacağını aksine bölgesel gerginliği sadece arttıracağını savunmaya devam ediyor” dedi.

