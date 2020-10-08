Almanya Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ateşkesi reddetmeye devam ederse Almanya tarafsız tutumunu değiştirir

7 Ekim’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Federal Meclisi’nde Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı gerçekleştirdiği savaş ile ilgili milletvekillilerin sorularına cevap verdi.

Sol Parti Milletvekili Gregor Gysi’nin ‘Federal Hükümeti arabulucu konumunda olmasından dolayı bu mesele hakkında tarafsız davranmaya devam mı edecek yoksa Ermenilere dayanışma göstermeye mi hazır’ sorusuna cevaben Maas şu ifadelerini kullandı:

‘Bu mevcut durum devam ederse, Almanya tutumunu değiştirir. Sadece biz değil başka bir çok ülke ve uluslararası örgüt arabulucu olmaya hazır diyor. Genelde bu röl ise tarafsızlık ister, aksi takdirde arabulucu olarak kabul edilmezsiniz.’

Heiko Maas Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’da sağlanacak bir ateşkese onay vermesi çağrısında bulundu. Ermenistan’ın prensip olarak bir ateşkesi onaylayacağını belirttiğini hatırlatan Alman Bakan Maas, Bakü’den henüz bu yönde bir cevap alınmadığını söyledi. Bakan Azerbaycan’ın tutumunu değiştirmemesi halinde Avrupa Birliği’nin Bakü üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/08/Almanya-Azerbaycan/195058