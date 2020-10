46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen açıldı

Kuzey Kıbrıs, 46 yıldır kimsenin girmediği ve hayalet kente dönüşmüş olan Maraş’ı uluslararası tepkilere rağmen bugün yeniden halka açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, “Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız” demişti. Maraş bölgesi Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Harekatı’ndan bu yana kapalıydı. Bölge o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler denetiminde iskana kapalıydı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maraş’ın açılmasına Türkiye’nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve “Maraş Ada’daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs’ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık” diye konuşmuştu.

KUZEY KIBRIS CUMHURBAŞKANI: MARAŞ SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş’ın açılacağının açıklanması ve Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) “KKTC Su Temin Projesi”nin yeniden açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle seçim yasaklarına aykırı bulması sonrası Ankara’da yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, YSK kararı sonrası törenin Kıbrıs’tan Ankara’ya alınmasının “ülke demokrasisi açısından yüz karası” olduğunu söylerken, Maraş’ın Perşembe günü açılacak olmasıyla ilgili de “Maraş konusunu çözüme bir engel oluşturacak şekilde değil, çözüme katkı yapacak şekilde değerlendirmek gerekir” dedi.

Akıncı, Maraş konusunun seçimlere çok kısa süre kala açıkça seçim malzemesi yapıldığını söyledi.

Özgür Gazete Kıbrıs’ta yer alan habere göre Akıncı, “Bugün Yüksek Seçim Kurulu kararları hiçe sayılarak tamiratı tamamlanan su borusu ve kapalı Maraş konusunda yapılan törenler, demokrasimiz açısından yüz karasıdır. Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara’da ve Kıbrıs’ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Su konusunda her zaman söylediğimi tekrar etmek isterim: Türkiye’den gelen suya elbette her Kıbrıs Türkü teşekkür etmektedir. Ancak topraklarımıza düşen her damla suyun değerini bilmeli ve onu muhafaza edecek koşulları yaratmalıyız, asıl olan budur. Bir ayda tamir edileceği söylenen borunun ancak dokuz ayda tamir edilebildiği de unutulmamalıdır” dedi.

KOALİSYON ORTAĞINDAN TEPKİ VE İSTİFALAR

Başbakan Tatar’ın askeri statüsü devam eden Maraş’ı halka açma kararına Kuzey Kıbrıs’taki koalisyon ortağı Halkın Partisi’nden de tepki geldi. Hükümetten çekilen partinin milletvekillerinden olan ve hem Başbakan Yardımcısı hem de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kudret Özersay görevlerinden istifa etti.

Özersay, “Yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş’ın açılması projesi bu değildir” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, yeni hükümet için koalisyon görüşmelerinin bu pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayacağını söyledi.

KIBRIS VE YUNANİSTAN’DAN TEPKİ: KURALLAR İHLAL EDİLİYOR

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis, kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Anastasiadis, Maraş sahillerinin açılmasını ‘yasadışı ve uluslararası hukuka aykırı’ olarak tanımlarken, Türkiye’yi de tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.

Yunanistan’dan yapılan açıklamalarda da Maraş’ın açılmasının Ada’da diplomatik çözümü tehlikeye attığı vurgulandı.

RUSYA: KABUL EDİLEMEZ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kıbrıs’ta 46 yıldır sivil kullanıma kapalı olan Maraş’ın açılmasının ciddi endişe verici ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca BMGK’nın daha önce aldığı kararları ihlal eden tek taraflı bu tür adımların Kıbrıs sorunu konusundaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması yönünde yeni zorluklar oluşturduğu ifade edildi.

Moskova’nın, BMGK tarafından Kıbrıs’la ilgili alınan kararların uygulanması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun çözülmesi için müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasını desteklediği de aktarıldı.

MARAŞ’IN STATÜSÜ

Maraş, Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Harekatı öncesinde lüks otellerin bulunduğu, gözde bir sahil semtiydi. 1974’teki askeri operasyonlar sırasında semtin Rum nüfusu bölgeyi terk etmiş ve güneye yerleşmişti. Harekatın ardından Maraş, askeri yasak bölge ilan edilmişti. O statüsünü bugüne kadar da korudu. 1990’a kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin idaresinde olan Maraş, 1990’da Kuzey Kıbrıslı güvenlik güçlerinin idaresine geçti. 2004 yılında hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta referanduma götürülen ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilen Annan Planı, Maraş’ın denetiminin Kıbrıslı Rumlara bırakılmasını öngörüyordu. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi